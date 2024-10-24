ΔΝΤ: Χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα πληρωμών της ομάδας BRICS

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεόργκιεβα δήλωσε σήμερα ότι η ίδια θα πρέπει να δει περισσότερες λεπτομέρειες του προτεινόμενου από την ομάδα BRICS εναλλακτικού διασυνοριακού συστήματος πληρωμών για να προσδιορίσει τον αντίκτυπο του, αλλά απέρριψε οποιαδήποτε δυνητική απειλή για το ΔΝΤ.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και άλλων χωρών της ομάδας BRICS δεσμεύθηκαν στην σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, να συνεργασθούν για την δημιουργία ενός συστήματος διασυνοριακών πληρωμών, ενός χρηματιστηρίου σιτηρών και άλλων έργων.

«Η ιδέα της ύπαρξης ενός συστήματος πληρωμών μιας ομάδας χωρών δεν είναι καινούργια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι περισσότερες λεπτομέρειες. Τι περιλαμβάνει αυτή η ιδέα, πώς μπορεί να μεταφραστεί στην πραγματικότητα και τότε θα είμαστε σε θέση να την αξιολογήσουμε», δήλωσε η Γκεόργκιεβα σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον όταν ρωτήθηκε για την εν λόγω πρόταση. «Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό που αναγνωρίζω είναι ότι έχουμε διαφορετικά μέλη που συγκροτούν διαφορετικές ομάδες, αλλά όλα τα μέλη υποστηρίζουν το ΔΝΤ».

Πηγή: skai.gr

