Για πρώτη φορά, το κοινοβούλιο της Αυστρίας εξέλεξε σήμερα πρόεδρό του έναν εκπρόσωπο της ακροδεξιάς, με την εβραϊκή κοινότητα να εκφράζει την αγανάκτησή της για την επιλογή ενός προσώπου που «αποτίνει φόρο τιμής στους ναζί εγκληματίες».

Ο Βάλτερ Ρόζενκραντς, 62 ετών, έλαβε 100 ψήφους, από τους 162 βουλευτές που ψήφισαν, ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του κοινοβουλίου Βόλφγκανγκ Σόμποτκα.

Η εκλογή του Ρόζενκραντς ακολουθεί την «ιστορική» νίκη του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο Ρόζενκρατς εξελέγη κυρίως χάρη στις ψήφους της ακροδεξιάς και του συντηρητικού κόμματος ÖVP.

Σε μια χώρα όπου η ακροδεξιά δεν είναι πλέον «ταμπού», ο απερχόμενος καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ δικαιολόγησε τη στήριξη του κόμματός του στον Ρόζενκραντς, κάνοντας λόγο για την «παράδοση» που επιτάσσει τη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου να αναλαμβάνει ένα πρόσωπο από το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Άλλοι βουλευτές ωστόσο είπαν ότι ήθελαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση και όχι έναν «ευρωφοβικό» πολιτικό προερχόμενο από ένα κόμμα «που προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο τον εξτρεμισμό της ταυτοτικής δεξιάς».

Ο ηγέτης του FPÖ Χέρμπερτ Κικλ από την πλευρά του μίλησε για την «ακατάλυτη πίστη (του Ρόζενκραντς) στην αγαπημένη μας Δημοκρατία της Αυστρίας, τη δημοκρατία, το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου».

Ο Βάλτερ Ρόζενκραντς ανήκει από το 1981 σε μια ακροδεξιά ένωση (Burschenschaft), τη "Libertas", η οποία είχε υιοθετήσει από το 1878 μια ρήτρα που απαγόρευε την ένταξη Εβραίων. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πολλά μέλη τέτοιων ενώσεων δρούσαν εντός της ναζιστικής μηχανής εξόντωσης στην προσαρτημένη από τον Αδόλφο Χίτλερ Αυστρία.

«Η παράγραφος αυτή έχει καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό», σχολίασε πρόσφατα ο ίδιος ο Ρόζενκραντς, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό.

Πριν από τη μυστική ψηφοφορία ο Όσκαρ Ντόιτς, ο εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης, με ανοιχτή επιστολή του προς τους βουλευτές εξέφρασε την αντίθεσή του για την εκλογή ενός προσώπου του «ρεβιζιονιστικού στρατοπέδου» που «τιμά τους ναζιστές εγκληματίες».

Οι Πράσινοι θεώρησαν επίσης «ασύμβατη με την Ευρώπη» την εκλογή του Ρόζενκραντς στη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου, που προεδρεύει επίσης και στο Εθνικό Ταμείο για τα Θύματα του Ναζισμού, σχολιάζοντας ότι αποτελεί «ύβρη προς όλους τους επιζώντες».

