Η διεθνής διάσκεψη για τον Λίβανο στο Παρίσι επέτρεψε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας και 200 εκατομμύρια βοήθειας για τον στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

"Ανταποκριθήκαμε στην έκκληση που απηύθυναν τα Ηνωμένα Έθνη ανακοινώνοντας ουσιαστικές συνεισφορές, 800 εκατομμύρια δολάρια στα οποία προστίθενται σημαντικές συνεισφορές σε είδος, δήλωσε, δηλαδή το διπλάσιο του ποσού που ζητείτο, στις αρχές Οκτωβρίου, από τα Ηνωμένα Έθνη για τους εκτοπισμένους.

Η διεθνής κοινότητα "στάθηκε στο ύψος της πρόκλησης", τόνισε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι μεταξύ των μεγαλύτερων χορηγών με ποσό 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η συμμετοχή της Γαλλίας είναι 100 εκατομμύρια ευρώ (108 εκατομμύρια δολάρια).

"Δεκαπέντε χρόνια ανάπτυξης του Λιβάνου διαγράφηκαν μέσα σε αυτό το δραματικό περιβάλλον" του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, δήλωσε.

Η εφαρμογή της απόφασης του ΟΗΕ παραμένει ο στόχος της διπλωματικής προσπάθειας

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι συμμετέχοντες "συμφώνησαν στην επιτακτική ανάγκη μιας διπλωματικής λύσης, που θα επιτρέψει να διασφαλιστεί η βιώσιμη ασφάλεια του πληθυσμού στο Ισραήλ όπως και στον Λίβανο".

Η λύση αυτή περνά μέσα από την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 "με παύση των εχθροπραξιών από τη μια και την άλλη πλευρά του συνόρου", δήλωσε.

Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν "μαζικά" οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου στον νότο της χώρας, "να ενισχυθεί η ικανότητα της UNIFIL/FINUL (η προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο) και να εφαρμόσει την αποστολή της.

Κοινή πρόταση της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η βάση για οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, δήλωσε ο Μπαρό προσθέτοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ παραμένει ο στόχος των διπλωματικών προσπαθειών.

Η απόφαση ζητεί την απελευθέρωση του νοτίου Λιβάνου από οποιαδήποτε στρατεύματα και όπλα εκτός από αυτά του κράτους του Λιβάνου.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Γαλλίας προέτρεψε επίσης τους αξιωματούχους του Λιβάνου να αναλάβουν την ευθύνη τους εκλέγοντας νέο πρόεδρο ώστε να μπει τέλος σε ένα διετές κενό εξουσίας στον Λίβανο, αποκαλώντας "αδιανόητη" την έλλειψη εκλεγμένου αρχηγού του κράτους.

"Για την προστασία της ενότητας του απέναντι στις προκλήσεις, για την εκπροσώπησή του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο μέλλον, ο Λίβανος πρέπει να έχει αρχηγό κράτους, δήλωσε ο Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι.

"Είναι αδιανόητο να αφήνεται σήμερα ο Λίβανος χωρίς πρόεδρο που να μπορεί να τον ενώσει και να τον εκπροσωπήσει, που να μπορεί να είναι το πρόσωπο και η φωνή" της χώρας. "Αυτή είναι η προϋπόθεση της προστασίας της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του Λιβάνου".

