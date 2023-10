ΔΝΤ για Ελλάδα: Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ το 2023 και 2% το 2024 Οικονομία 12:34, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Tο πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,2% το 2026 και να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό έως το 2028