Δυο εργαζόμενοι της πρεσβείας του Ισραήλ νεκροί κοντά σε εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» φώναζε ο δράστης

Δυο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην αμερικανική πρωτεύουσα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση η οποία διαπράχθηκε κοντά σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον, έγινε γνωστό πριν από λίγο από επίσημες πηγές.

Ισραηλινός διπλωμάτης έκανε λόγο για πράξη «αντισημιτικής τρομοκρατίας».

Ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή μετά τον πυροβολισμό της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας. Παράλληλα, η επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι μόνο ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. «Ο ύποπτος εθεάθη να περπατάει έξω από το μουσείο πριν από τους πυροβολισμούς και αργότερα συνελήφθη. Ο ύποπτος φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» καθώς βρισκόταν υπό κράτηση», σημείωσε η επικεφαλής της αστυνομίας. Σημείωσε ακόμη ότι το τμήμα της δεν είχε λάβει καμία πληροφορία για τρομοκρατική απειλή ή πιθανό έγκλημα μίσους. Στο μεταξύ, η επικεφαλής της αστυνομίας ταυτοποίησε τον ύποπτο ως τον 30χρονο Elias Rodriguez από το Σικάγο, Ιλινόις. «Η αστυνομία δεν είχε καμία προηγούμενη επαφή με τον ύποπτο και δεν ήταν γνωστός στις αρχές».

Ο Ταλ Ναΐμ Κοέν, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι τα δύο μέλη του προσωπικού της πρεσβείας πυροβολήθηκαν «από κοντινή απόσταση», ενώ συμμετείχαν σε εβραϊκή εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο. «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις αρχές τόσο σε τοπικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τη σύλληψη του δράστη και την προστασία των εκπροσώπων του Ισραήλ και των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ είπε ότι τα θύματα των πυροβολισμών ήταν ένα νεαρό αρραβωνιασμένο ζευγάρι. Ακόμη, πρόσθεσε ότι μίλησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές για το συμβάν.

Τραμπ: Το μίσος και ο ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ ανέφερε από τη μεριά του μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι «αυτές οι φρικτές δολοφονίες στην Ουάσιγκτον, που οφείλονται προφανώς στον αντισημιτισμό, πρέπει να σταματήσουν, ΤΩΡΑ! Το μίσος και ο ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι τόσο λυπηρό ότι τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν! Ο Θεός να σας ευλογεί ΟΛΟΥΣ!».

Ο Ρούμπιο υπόσχεται πως θα «βρεθούν οι υπεύθυνοι» για την φονική επίθεση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οι αρχές θα «καταδιώξουν» τους υπεύθυνους για την επίθεση κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον.

«Επρόκειτο για ξεδιάντροπη ενέργεια άνανδρης αντισημιτικής βίας. Μη γελιέστε: Θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X.

Νετανιάχου: Θα ενισχυθεί η ασφάλεια στις ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σοκαρισμένος από τη «φρικτή αντισημιτική δολοφονία του προσωπικού της Πρεσβείας». Ακόμη, δήλωσε ότι «θα ενισχυθεί η ασφάλεια στις ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

