Τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Η Άγκυρα δημιουργεί τον δικό της ατσάλινο θόλο

Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό την προεδρία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση, είναι η διαρροή που δόθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μέσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν, θα εξεταστούν τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως βεβαίως θα συζητηθεί και το ζήτημα της προμήθειας Eurofighters και F-16», σημείωσε ο Μ. Κωστίδης.

Χαρακτηριστικά αναφέρει το CNN Turk: «Στη συνεδρίαση του συμβουλίου θα εξεταστούν επίσης η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης και οι εν εξελίξει διαδικασίες προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter και F-16 για την αύξηση των δυνατοτήτων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ευρώπη δέχεται την Τουρκία στο ταμείο ευρωπαϊκής άμυνας και η Ελλάδα επιχειρεί να βάλει βέτο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, εκφράζεται μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία καθώς θεωρούν ότι με κάποιον έμμεσο τρόπο, η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα πάρει μερίδιο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 150 δισ. ευρώ. Σε αυτό το κλίμα, σημειώνει ο Κωστίδης, υπάρχει ενόχληση στην Άγκυρα καθώς θεωρούν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει βέτο.

«Η ένταξη της Τουρκίας στα νέα αμυντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει δυσφορία στην Ελλάδα», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά ΜΜΕ. «Η εμπλοκή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα έχει προκαλέσει σοβαρή δυσφορία στην Αθήνα», σημειώνει χαρακτηριστικά η τουρκική εφημερίδα sozcu. «Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αντιτάχθηκε ανοιχτά σε αυτή την εξέλιξη, λέγοντας: Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη αν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών», προσθέτει το sozcu.

«Η αμυντική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ κινητοποιεί την Ελλάδα εναντίον της Άγκυρας: Οδηγίες από την Αθήνα προς τους πρέσβεις», είναι στο μεταξύ ο τίτλος της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet. «Η Ελλάδα ξεκίνησε διπλωματική πρωτοβουλία για να αποτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στα προγράμματα αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Αθήνας στοχεύει να περιορίσει την ενσωμάτωση της Τουρκίας σε αμυντικά έργα της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή στους Έλληνες πρέσβεις στα κράτη μέλη της ΕΕ να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές για να εργαστούν για τον αποκλεισμό της Άγκυρας από τα αμυντικά έργα της ΕΕ. Οι πρεσβείες κλήθηκαν να μεταφέρουν τη θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία στις χώρες της ΕΕ».

«Η Ελλάδα σε πανικό: Η Αθήνα επιδιώκει να ασκήσει βέτο στην Άγκυρα!», αναφέρει από τη μεριά της η Sabah. «Η ανερχόμενη αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η αναντικατάστατη φύση της για την ασφάλεια της Ευρώπης ενόχλησαν την Ελλάδα. Ο ελληνικός τύπος έγραψε ότι η κυβέρνηση της Αθήνας θέλει να περιορίσει τον ρόλο της Τουρκίας προκειμένου να κρατήσει την Άγκυρα μακριά από την ΕΕ. Λαμβάνοντας μέτρα προς τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα έστειλε οδηγίες στους πρεσβευτές της στην Ευρώπη να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές της περιοχής», τονίζει η τουρκική Sabah.

Ερντογάν: Ευελπιστώ τα τουρκογενή κράτη να βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους

Στο μεταξύ, στην ομιλία του Ερντογάν στην άτυπη σύνοδο των τουρκογενών κρατών, «φάνηκε μια απογοήτευση από την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τέσσερα τουρκογενή κράτη», όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ευελπιστεί «τα τουρκογενή κράτη να βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους» ενώ υπάρχει απογοήτευση στην Άγκυρα από την μη πρόσκληση των Τουρκοκυπρίων σε σύνοδο τουρκογενών κρατών.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Ως απαίτηση του νόμου της αδελφοσύνης μας, πρέπει να κάνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας πολύ πιο ορατή, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του οικογενειακού μας συμβουλίου να αυξήσει την αλληλεγγύη του προς τον τουρκοκυπριακό λαό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκογενή κόσμου. Περιμένουμε από τον τουρκογενή κόσμο να μην παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο που γνωρίζει, στον οποίο είναι ολόψυχα προσηλωμένος και να βάλει πολύ περισσότερο πλάτη (επωμιστεί) στον αγώνα για τα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη των Τουρκοκυπρίων. Ευελπιστώ ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, να δούμε την ημέρα που θα δεχθούμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ως πλήρες μέλος του οργανισμού μας».

Η Τουρκία ετοιμάζει το δικό της αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό θόλο

Στο μεταξύ, τα τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι η Τουρκία ετοιμάζει το δικό της αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό θόλο, σημειώνοντας ότι θα βρίσκονται στο σύστημα και τα τουρκικά όπλα αλλά και οι ρωσικοί S-400».

Ειδικότερα, ο Αχμέτ Χακάν, διευθυντής της εφημερίδας Hurriyet δήλωσε στο CNN Turk: «Αν είναι η Τουρκία να δημιουργήσει τον δικό της ατσάλινο θόλο, σ εποιο σημείο βρισκόμαστε; Βρισκόμαστε στη μέση του δρόμου. Δηλαδή ήδη παράγουμε και έχουμε τα συστήματα Ihbar, Sahin, Gokberk, Korkut, Guz, Hisar-A, Hisar - O και Siper. Το Siper είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή...»

Όσον αφορά το σε ποιο σημείο του συστήματος βρίσκονται οι ρωσικοί S-400, ο Μεχμέτ Οκκάν, Ταγματάρχης ε.α., σημείωσε ότι: «Έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εγκλωβισμού στόχων, όπως έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εντοπισμού περισσότερων στόχων».

