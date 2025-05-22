Περίπου 90 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες το βράδυ και μεταφέρθηκαν σε κέντρα του ΟΗΕ σε όλη τη Λωρίδα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, φορτηγά είχαν εισέλθει στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη διανομή της βοήθειας εντός της Λωρίδας.

Ο ΟΗΕ δήλωσε χθες ότι η διαδρομή που τους προσφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας δεν είναι ασφαλής και ότι φοβάται λεηλασίες, γι' αυτό και η διανομή καθυστέρησε.

دخول شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع #غزة pic.twitter.com/D8fuvW3erf — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) May 21, 2025

Φόβοι για διακοπή της ύδρευσης

Μετά το φόβο του λιμού, οι κάτοικοι της Γάζας φοβούνται και για σοβαρά προβλήματα στην ύδρευση. Το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι εταίροι του προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεσες παραδόσεις καυσίμων, είναι πιθανό να κλείσουν πλήρως οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παρόλο που το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο βασικών προμηθειών στη Γάζα, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμπεριλάβει καύσιμα. Ωστόσο, κάποια ποσότητα πόσιμου νερού φορτώθηκε στα δεκάδες φορτηγά του ΟΗΕ που έχουν εισέλθει στη Λωρίδα - ενώ οι προμήθειες δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί.

Γονείς δήλωσαν στο BBC ότι κατά τη διάρκεια των 19 μηνών πολέμου, τα παιδιά τους έχουν συνηθίσει να πίνουν αλμυρό νερό - με τους γιατρούς να λένε ότι ως αποτέλεσμα έχουν παρατηρήσει αύξηση σοβαρών νεφρικών προβλημάτων.

«Συχνά το νερό αποδεικνύεται μισό γλυκό [φρέσκο], μισό αλμυρό», δήλωσε ο Ραέντ αλ-Ζαχάρνε, πατέρας τεσσάρων παιδιών στο Χαν Γιουνίς, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας, βασίζεται πλέον στο νερό που παραδίδεται με φορτηγά.

«Ξέρουμε ότι είναι ακατάλληλο για πόση νερό, και εξακολουθούμε να το πίνουμε», συνέχισε. «Έχουμε πόνο στο στομάχι και διάρροια, αλλά το ανεχόμαστε. Τι κάνουμε; Πρέπει να πιούμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» αναφέρει.

Ενώ ορισμένα φορτηγά καθώς και καροτσάκια με γαϊδούρια συνέχισαν να διανέμουν νερό τις τελευταίες ημέρες, η κλιμάκωση της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ και τα νέα κύματα εκτοπισμού - που επηρεάζουν περίπου 140.000 ανθρώπους στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λωρίδας - έχουν κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.