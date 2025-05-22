Ρωσία: Καταρρίψαμε 23 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν 23 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ σημείωσε πως τα κυριότερα αεροδρόμια της οποίας χρειάστηκε να αναστείλουν τη λειτουργία τους προσωρινά.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έστειλαν ομάδες εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, διευκρίνισε ο Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Ως είθισται κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών με στόχο τη Μόσχα, τα κυριότερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας –Σερεμέτιεβα, Νταμαντιένταβα, Βνούκαβα– ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Υπήρξε αργότερα άρση των περιορισμών στο Νταμαντιένταβα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Τετάρτη καταρρίφθηκαν 27 ουκρανικά drones κατευθυνόμενα στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον κ. Σαμπιάνιν.

Η Ρωσία και η Ουκρανία εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές η μια εναντίον της άλλης.

Οι επιθέσεις των ουκρανικών drones καταγράφονται με φόντο τις ευρωπαϊκές διπλωματικές προσπάθειες, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, με σκοπό να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός από πλευράς Μόσχας, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Τηλεφωνική συνδιάλεξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα δεν έφερε την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

