«Η διαιώνιση του σημερινού status quo, της κατοχής του ενός τρίτου του νησιού και η δημιουργία δύο κρατών δεν αποτελούν λύσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη λύση του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που προβλέπουν λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας», τονίζουν διπλωματικές πηγές.

«Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της προσωπικής του απεσταλμένης για την επανένωση του νησιού», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

