Σακελλαροπούλου: Κορυφαία επιδίωξη και χρέος μας η οριστική δικαίωση του ιερού κυπριακού αγώνα

«Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάρβαρη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνεχίζεται η κατοχή του ενός τρίτου και πλέον του εδάφους της, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Δεν ξεχνάμε τους ήρωες, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν στον εισβολέα με απαράμιλλη γενναιότητα και θυσίασαν και τη ζωή τους πολεμώντας έναν υπέρτερο εχθρό, ενώ συνεχίζουμε να συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες των αγνοουμένων, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη όλων τους», πρόσθεσε η κα Σακελλαροπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «η οριστική δικαίωση του ιερού κυπριακού αγώνα, με την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αποτελεί κορυφαία επιδίωξή μας και χρέος μας προς την ιστορία».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στο Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και, στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.