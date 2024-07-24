Πολωνοί δύτες ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά των σουηδικών ακτών της Βαλτικής Θάλασσας ένα ναυάγιο ενός πλοίου του 19ου αιώνα του οποίου το αμπάρι είναι γεμάτο με κιβώτια σαμπάνιας και αντικείμενα από πορσελάνη.

«Το ναυάγιο είναι γεμάτο με κιβώτια σαμπάνιας, μεταλλικού νερού και αντικείμενα πορσελάνης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Στακούρα, επικεφαλής της καταδυτικής ομάδας Baltictech.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν περίπου εκατό μπουκάλια σαμπάνιας.

«Κάνω καταδύσεις τα τελευταία 40 χρόνια, συμβαίνει συχνά να υπάρχουν ένα ή δύο φιάλες... (αλλά) να συναντήσω ένα ναυάγιο με τέτοιο φορτίο, που δεν μου είχε ξανασυμβεί», τόνισε ο Στακούρα.

Η ανακάλυψη, που έγινε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια του σουηδικού νησιού Έλαντ, ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα τύχης, σύμφωνα με τους δύτες που για χρόνια χτενίζουν τον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας αναζητώντας ναυάγια.

«Εξερευνούσαμε νέες τοποθεσείες στο βυθό από καθαρή περιέργεια και τότε ήταν που συναντήσαμε αυτό το ναυάγιο», σημείωσε ο Στακούρα.

Η ανακάλυψη μεταλλικού νερού σε σφραγισμένες πήλινες φιάλες κατέστησε εφικτό να διαπιστωθεί ότι το σκάφος βυθίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

«Καταφέραμε να τραβήξουμε φωτογραφίες μιας σφραγίδας σε ένα μπουκάλι, που αποδείχθηκε ότι ήταν της γερμανικής μάρκας Selters - και αυτές οι στάμπες είχαν ένα συγκεκριμένο σχήμα εκείνη την εποχή», εξήγησε ο Στακούρα.

Οι δύτες ενημέρωσαν τις σουηδικές περιφερειακές αρχές για την ανακάλυψή τους.

Τόνισαν επίσης ότι τα κιβώτια σαμπάνιας δεν θα εξαχθούν σύντομα λόγω διοικητικών περιορισμών.

«Βρισκόταν εκεί στο βυθό για 170 χρόνια, οπότε ας το αφήσουμε να... ξεκουραστεί για ακόμη μια χρονιά, θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε σωστά για αυτήν την επιχείρηση», κατέληξε ο Στακούρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

