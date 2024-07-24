Μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην τουριστική περιοχή Βιέστε, στην Απουλία (νότια), με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση 1000 τουριστών, έγινε γνωστό από τους πυροσβέστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια δασική ζώνη στον κόλπο του Σαν Φελίτσε, κοντά σε ένα τουριστικό χωριό, στο οποίο υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια κι ένα κάμπινγκ.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να εξαπλωθούν οι φλόγες προς το χωριό και οι αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση των επισκεπτών.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», σχολίασε ο δήμαρχος του Βιέστε, Τζιουζέπε Νομπιλέτι, στην εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν χερσαίες δυνάμεις και ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από πυροσβεστικά αεροσκάφη, είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου των πυροσβεστών, διευκρινίζοντας πως τρία Καναντέρ και ένα ελικόπτερο συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μικρής έκτασης πυρκαγιές εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά στην Ιταλία, ιδίως στο νότιο τμήμα και τα νησιά, την ώρα που το σύνολο της χώρας πλήττεται από ένα κύμα ζέστης.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τη 17η Ιουλίου ενώ έδιναν μάχη κατά μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ματέρα στην Μπαζιλικάτα, μια επαρχία κοντά στην Απουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

