Διπλό «πλήγμα» από ΕΕ και ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας - Ένα σημαντικό πακέτο νέων κυρώσεων μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, επιβάλλει κυρώσεις σε θυγατρικές των δύο εταιρειών, περιλαμβανομένων όλων των οντοτήτων που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, στη Rosneft και την Lukoil.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Νωρίτερα ο Υπουργός οικονομικών είχε προαναγγείλει την επιβολή «ενός σημαντικού πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας», πιθανόν αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εξάλλου χθες Τετάρτη ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος των δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το γεγονός ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας έγιναν στόχος σε μια προσπάθεια από τις ΗΠΑ να πλήξουν την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει την πολεμική της μηχανή, μία ημέρα αφότου ναυάγησαν τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ-Πούτιν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ακύρωσε τη συνάντηση επειδή «καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη για ειρήνη».

Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια απότομη στροφή για τον Λευκό Οίκο, ο οποίος έχει κινηθεί μεταξύ της πίεσης στη Μόσχα και της υιοθέτησης μιας πιο συμφιλιωτικής προσέγγισης με στόχο την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ φάνηκε έτοιμος να αποφύγει νέες ενέργειες που θα στοχεύουν τη Μόσχα. «Τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και για άμεση κατάπαυση του πυρός», είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν τα κέρδη τους μετά τα σχόλια του Μπέσεντ, σημειώνοντας άνοδο άνω των 2 δολαρίων το βαρέλι.

Επί μήνες, ο Τραμπ αντιστάθηκε στις πιέσεις των Αμερικανών βουλευτών να επιβάλει ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, ελπίζοντας ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε να τερματίσει τις μάχες. Αλλά μη βλέποντας καμιά θετική εξέλιξη στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, είπε ότι ένιωθε ότι «έχει έρθει η ώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, τους οποίους έχει ζητήσει το Κίεβο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ουκρανοί θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για να μάθουν πώς να τους χρησιμοποιούν.

Ενόψει της συνάντησης που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τον Σι να χρησιμοποιεί την επιρροή του στον Πούτιν για να σταματήσει τις μάχες, καθώς οι δύο ηγέτες διατηρούν μια «στρατηγική συμμαχία» μεταξύ των χωρών τους.

«Νομίζω πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν»,είπε, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον κ. Σι.

Ο Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει «κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, μεσούσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, το απόγευμα της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε η δανική εκ περιτροπής προεδρία, καθώς η Ουγγαρία ήρε τις επιφυλάξεις της.

«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από το εναπομείναν κράτος μέλος ότι είναι πλέον σε θέση να άρει τις επιφυλάξεις του για το 19ο πακέτο κυρώσεων. Κατά συνέπεια, έχει ξεκινήσει γραπτή διαδικασία για την έγκριση του Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, το πακέτο θα εγκριθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη) έως τις 8 π.μ. (τοπική ώρα)», αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

