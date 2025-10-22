ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εντός 24 ωρών

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Πρόκειται να ανακοινώσουμε είτε μετά το κλείσιμο των αγορών σήμερα το απόγευμα είτε αύριο το πρωί ένα σημαντικό πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας», είπε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι και η ΕΕ ανακοίνωσε ότι τα κράτη-μέλη ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς η Ουγγαρία ήρε τις επιφυλάξεις της.

«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από το εναπομείναν κράτος μέλος ότι είναι πλέον σε θέση να άρει τις επιφυλάξεις του για το 19ο πακέτο κυρώσεων. Κατά συνέπεια, έχει ξεκινήσει γραπτή διαδικασία για την έγκριση του Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, το πακέτο θα εγκριθεί αύριο (Πέμπτη) έως τις 8 π.μ. (τοπική ώρα)», αναφέρει σε ανακοίνωση η δανική εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

