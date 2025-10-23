Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Τετάρτη δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Νωρίτερα, η εφημερίδα WSJ, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Πηγή: skai.gr

