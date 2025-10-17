Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με το Κίεβο να πιέζει για την παράδοση πυραύλων Tomahawk, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος προετοιμάζει δεύτερη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Ταμπ για το αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έγνεψε καταφατικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.