Live η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Στο τραπέζι το αίτημα για Tomahawk

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι πραγματοποιείται στη σκιά της χθεσινής επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου με τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Τραμπ_Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με το Κίεβο να πιέζει για την παράδοση πυραύλων Tomahawk, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος προετοιμάζει δεύτερη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Ταμπ για το αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έγνεψε καταφατικά.

