Τραμπ: Συμφωνία με την Κίνα έως την 1η Νοεμβρίου, ή δασμοί 155%

Εφ' όλης της ύλης μίλησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ. Ανακοίνωσε επίσημα ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα σε «μερικές εβδομάδες». Προειδοποίησε οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν δασμούς 155% στην Κίνα εάν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία έως την 1η Νοεμβρίου.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε ότι όταν ολοκληρωθούν οι συναντήσεις στη Νότια Κορέα θα έχουμε «μια σπουδαία συμφωνία». «Έχω προσκληθεί να πάω στην Κίνα και θα το κάνω αυτό στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε κάπως κανονίσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι επιδιώκει από το Πεκίνο να αγοράσει αμερικανική σόγια.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αλλά «ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί».

«Θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος είναι κάτι παράξενο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

Σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναμένει να καταλήξει σε μια «δίκαιη εμπορική συμφωνία» με τον Κινέζο πρόεδρο και σχεδιάζει να επιταχύνει την παράδοση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία, σηματοδοτώντας τόσο την προθυμία για μείωση της διπλωματικής έντασης με το Πεκίνο όσο και την προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών δεσμών με έναν βασικό σύμμαχο στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

«Η κατάσταση με τη Χαμάς θα τακτοποιηθεί σύντομα, παίρνουμε πολλά μέτρα για να διατηρηθεί η εκεχειρία» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στο πλαίσιο των διμερών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζε.

