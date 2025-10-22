ΕΕ: Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Ήρε τις επιφυλάξεις της η Ουγγαρία

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η δανική εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, καθώς η Ουγγαρία ήρε τις επιφυλάξεις της.

«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από το εναπομείναν κράτος μέλος ότι είναι πλέον σε θέση να άρει τις επιφυλάξεις του για το 19ο πακέτο κυρώσεων. Κατά συνέπεια, έχει ξεκινήσει γραπτή διαδικασία για την έγκριση του Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, το πακέτο θα εγκριθεί αύριο (Πέμπτη) έως τις 8 π.μ. (τοπική ώρα)», αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

