Μήνες μετά την απελευθέρωσή του από την κράτηση μεταναστών στις ΗΠΑ λόγω της συμμετοχής του σε ειρηνικές διαμαρτυρίες στην πανεπιστημιούπολη κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, Μαχμούντ Χαλίλ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απειλές.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χαλίλ απάντησε στη ρεπουπλικανή δημοτική σύμβουλο της Νέας Υόρκης, Vickie Paladino, η οποία έγραψε ότι θα έπρεπε να τον φορτώσουν σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο, να του δώσουν ένα αλεξίπτωτο και να τον σπρώξουν «πίσω στη Συρία».

«Μια δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης φαντασιώνεται δημόσια ότι με σκοτώνει και, κατά κάποιο τρόπο, εγώ αποτελώ την απειλή», έγραψε ο Χαλίλ.

A New York City councilwoman is publicly fantasizing about killing me, and somehow I'm the threat.. https://t.co/nUnugyzteF — Mahmoud Khalil | محمود خليل (@mahmoudkhalel) April 30, 2026

Παλαιστίνιος που γεννήθηκε ως πρόσφυγας στη Συρία, ο Χαλίλ ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη όταν συνελήφθη από πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ στις 8 Μαρτίου 2025.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι σκόπευε να απελάσει τον Χαλίλ παρά το γεγονός ότι είχε νόμιμη διαμονή στις ΗΠΑ και δεν είχε παραβιάσει κανέναν νόμο.

Η υπόθεσή του, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να αμφισβητεί, προσέλκυσε διεθνή προσοχή προτού ένας δικαστής κρίνει την κράτησή του αντισυνταγματική τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.