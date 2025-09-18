Αμερικανίδα δικαστής διέταξε την απέλαση του αγωνιστή για την παλαιστινιακή υπόθεση Μαχμούντ Χαλίλ - ηγετικής μορφής του κινήματος υπέρ των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη - με απόφασή της η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη.

Ο Χαλίλ θα πρέπει να «απελαθεί από τις ΗΠΑ στην Αλγερία ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αποφάσισε η Τζέιμι Κόμανς.

Ο 30χρονος ακτιβιστής συνελήφθη την 8η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία συναρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, την ICE. Αφέθηκε ελεύθερος την 21η Ιουνίου, όμως η διαδικασία απέλασής του συνεχίστηκε.

Ο νεαρός ακτιβιστής, που μόλις πήρε πτυχίο από το Κολούμπια, είναι παντρεμένος με οδοντίατρο γεννημένη στο Μίσιγκαν, η οποία γέννησε τον γιό τους ενώ εκείνος τελούσε υπό κράτηση.

Ο Χαλίλ είναι γεννημένος στη Συρία, παιδί Παλαιστινίων γονιών και κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια.

Σύμβολο της βούλησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παταχτεί το κίνημα υποστήριξης στην Παλαιστίνη στις πανεπιστημιουπόλεις, που ο ρεπουμπλικάνος ταυτίζει με τον «αντισημιτισμό», ο Μαχμούντ Χαλίλ κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι «υποστηρικτής της Χαμάς».

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την ACLU, οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο κ. Χαλίλ αντέδρασε στη δικαστική διαταγή απέλασής του σχολιάζοντας πως «δεν είναι έκπληξη το ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υιοθετεί μέτρα αντιποίνων σε βάρος μου επειδή άσκησα το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης».

Στην απόφασή της μπορεί πάντως να ασκηθεί έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.