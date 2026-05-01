Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν, ακόμη και μετά την έκκληση του πρόεδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά τη διάρκεια του 76ου Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά.

Οι δύο άνδρες κλήθηκαν να πλησιάσουν στο βάθρο από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αλλά ο Ρατζούμπ αρνήθηκε να έρθει κοντά στον Αραβοϊσραηλινό Σουλιμάν.

Ο Ινφαντίνο έβαλε το χέρι του στο μπράτσο του Ρατζούμπ και τον κάλεσε με μια χειρονομία να πλησιάσει τον Σουλιμάν, αλλά μάταια.

«Δεν μπορώ να σφίξω το χέρι κάποιου που έφεραν οι Ισραηλινοί για να συγκαλύψει τον φασισμό και τη γενοκτονία τους. Υποφέρουμε».

Στη συνέχεια, ο Ινφαντίνο ανέβηκε στο βάθρο και είπε: «Θα συνεργαστούμε, Ρατζούμπ και Σουλιμάν. Ας συνεργαστούμε για να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά. Αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα».

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub’dan, futbol ve barış vurgusu kapsamında İsrail Futbol Federasyonu Başkanı ile tokalaşmasını istedi.



Filistinli başkan bu talebi net bir şekilde reddederek sahneyi terk etti. pic.twitter.com/SstPv2yV4c — Aykırı (@aykiri) April 30, 2026

Μιλώντας στο Reuters μετά το τέλος της Συνεδρίασης, η αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα, δήλωσε ότι η προσπάθεια του Ινφαντίνο να σφίξουν τα χέρια ο Σουλιμάν και ο Ρατζούμπ έδειξε ότι ο πρόεδρος της FIFA δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή στην ομιλία του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την οποία έκανε επανέλαβε την έκκληση της Παλαιστινιακής Αρχής να μην αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοικούνται από την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύλλογοι που εδρεύουν στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

«Το να βρεθεί σε θέση να πρέπει να κάνει χειραψία μετά από όλα όσα είπε, αναιρεί τον σκοπό της ομιλίας του Ρατζούμπ», είπε η αντιπρόεδρος.

«Πέρασε περίπου 15 λεπτά προσπαθώντας να εξηγήσει σε όλους πόσο σημαντικοί είναι οι κανόνες και πώς αυτό θα μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει ένα προηγούμενο όπου τα δικαιώματα των ομοσπονδιών-μελών παραβιάζονται. Ήταν παράλογο», πρόσθεσε.

Ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ δήλωσε: «Από την πλευρά μου, εξακολουθώ να σέβομαι και να ακολουθώ τη νόμιμη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ πρέπει να δεχτεί κυρώσεις. Η πολιτική των δύο μέτρων και σταθμών πρέπει να σταματήσει».

«Αρνήθηκα να σφίξω τα χέρια. Ο αθλητισμός είναι άθλημα... για μένα αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό, αλλά αν η άλλη πλευρά εκπροσωπεί έναν εγκληματία όπως ο Μπίμπι (Μπέντζαμιν Νετανιάχου) και μιλάει εκ μέρους του Μπίμπι σαν να είναι η Μητέρα Τερέζα... πώς μπορώ να σφίξω τα χέρια ή να φωτογραφηθώ με έναν τέτοιο άνθρωπο;»

«Νομίζω ότι ο Τζιάνι (Ινφαντίνο) έχει το δικαίωμα να προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, αλλά νομίζω ότι ίσως δεν καταλαβαίνει ή δεν γνωρίζει τα βαθιά βάσανα του παλαιστινιακού λαού».

Την περασμένη εβδομάδα, η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Palestinian Football Association - PFA) άσκησε έφεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό κατά της απόφασης της FIFA να μην επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για συλλόγους που εδρεύουν σε οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Η PFA υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι σύλλογοι που εδρεύουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη -εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να ενταχθούν σε ένα μελλοντικό κράτος- δεν θα πρέπει να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοικούνται από την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η FIFA ωστόσο απάντησε τον περασμένο μήνα ότι δεν θα λάβει μέτρα κατά της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Israel Football Association - IFA) ή των ισραηλινών συλλόγων, επικαλούμενη το ανεπίλυτο νομικό καθεστώς της Δυτικής Όχθης βάσει του διεθνούς δικαίου.

Καθώς έφευγαν από το Συνεδριακό Κέντρο του Βανκούβερ, οι Ρατζούμπ και Σαλαμπί έγιναν στόχος διαδηλωτών που απαιτούσαν από τη FIFA να αποκλείσει το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο με το σκεπτικό ότι η ομάδα, όπως είπαν, αντιπροσωπεύει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Σας έπεισαν ότι πρέπει να υποστηρίξετε το IRGC... επειδή έχετε πρόβλημα με το Ισραήλ;» ρώτησε ένας διαδηλωτής τον Ρατζούμπ.

«Δεν υποστηρίζουμε κανέναν, απλώς θέλουμε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», απάντησε.

Πηγή: skai.gr

