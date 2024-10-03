Λογαριασμός
Δημοσκόπηση MRB: «Ντέρμπι» με πιθανές ανατροπές οι εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ - «Σκέτο»... πέμπτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

Ελαφρύ προβάδισμα καταγράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ - Στην πέμπτη θέση σταθερά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Διατηρεί το προβάδισμά της η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, παγιώνεται στη δεύτερη το ΠΑΣΟΚ ενώ σταθερά στην Πέμπτη θέση εμφανίζεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενόψει του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, οι μετρήσεις φέρνουν πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με  21,9%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 8,3%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,7%,  ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,5%, η Φωνή Λογικής με 3,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 3%, η Νέα Αριστερά με 2,1%, ενώ στο 23% ανέρχεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,4%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15,8%, τρίτη έρχεται η Ελληνική Λύση με 10,8, τέταρτο το ΚΚΕ με 10%, ενώ στην πέμπτη θέση εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 9,7%.

Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου στο γενικό σύνολο, όσων δηλώνουν ότι σίγουρα/μάλλον θα πάνε να ψηφίσουν, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με 26,4%, δεύτερος ο Χάρης Δούκας με 24,7%, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Άννα Διαμαντοπούλου με 17,3%, αμέσως μετά ο Παύλος Γερουλάνος με 17,2% και ακολουθούν ο Μιχάλης Κατρίνης με 4,8% και η Νάντια Γιαννακοπούλου με 3,1%.

Ανάμεσα στους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος με 27,3%, δεύτερος ο Χάρης Δούκας με 25,7%, ο Παύλος Γερουλάνος τρίτος με 17,9%, τέταρτη η Άννα Διαμαντοπούλου με 16,9%, ο Μιχάλης Κατρίνης με 3,4%, η Νάντια Γιαννακοπούλου με 2,5%.

