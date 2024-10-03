Ιωνάς Καρούσης: Στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ το Σάββατο η κηδεία του

Στο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο στην Πύλη του Προφήτη Δαβίδ ή Πύλη Σιών, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ, θα γίνει το Σάββατο 12:00 η κηδεία του 26χρονου αδικοχαμένου Έλληνα, Ιωνά Καρούση που έχασε τη ζωή του στο τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε προχθες στη Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, μίση ώρα αργότερα, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια.

Ο Ιωνάς, ήταν φοιτητής αρχιτεκτονικής, γιος του γνωστού νευροχειρουργού Δημήτρη Καρούση, διευθυντή του Κέντρου Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας του τμήματος Νευρολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Hadassah και της γιατρού Ουρανίας Βούρκα.

Η οικογένειά του έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα την οποία επισκέπτεται τακτικότατα.

Οι γονείς του άτυχου νέου μετακόμισαν στο Ισραήλ το 1988.

Ο 26χρονος είχε διπλή ιθαγένεια (ελληνική και ισραηλινή). Γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1998, πήγε δημοτικό στο Ηashalom Elementary School του Τελ Αβίβ, συνέχισε σε σχολείο στην Ιερουσαλήμ έχοντας ειδίκευση σε Αγγλικά, Βιολογία, και Τέχνες.

Το 2020 ξεκίνησε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Παράλληλα, σπούδασε πιάνο επί 12 χρόνια στην Μουσική Ακαδημία της Ιερουσαλήμ, αγαπούσε το μπάσκετ και την άθληση, ενώ από μικρός ασχολούνταν με το σχέδιο και τις τέχνες.

Ο Ιωνάς συνεργαζόταν με τον πατέρα του έχοντας δουλέψει σε ένα πρότζεκτ που ασχολούνταν με τη σύγχρονη καταγραφή των στοιχείων των ασθενών. Μιλούσε και έγραφε αγγλικά, εβραϊκά και ελληνικά.

