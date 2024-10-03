Δημοσκόπηση Interview: Ντέρμπι για Ανδρουλάκη και Δούκα - Επανεκλογή Κασσελάκη

Τον πλήρη κατακερματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντιδιαστολή με την ενότητα του ΠΑΣΟΚ δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC.

Συγκεκριμένα, 7 στους 10 (69%) πιστεύουν πως μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα θα διασπαστεί στην περίπτωση που εκλεγεί ο Στ. Κασσελάκης για πρόεδρος. Τα ποσοστά με προέδρους τον Σ. Φάμελλο και Π. Πολάκη είναι πολύ μικρότερα, 2% και 6% αντίστοιχα. Αντίθετα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, σχεδόν 8 στους 10 θεωρούν πως το κόμμα μετά την εκλογή του προέδρου θα παραμείνει ενωμένο.

Στην ερώτηση αν θέλετε να επανεκλεγεί ο Στ. Κασσελάκης, στο σύνολο της κοινής γνώμης οι περισσότεροι απαντούν αρνητικά (48%). Ισοψηφία έχουμε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ καθώς το 42% επιθυμεί την επανεκλογή του και το αντίστοιχο ποσοστό την απομάκρυνσή του. Στο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ, τόσο η κοινή γνώμη όσο και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν νέο πρόσωπο για πρόεδρο στο κόμμα. Ειδικότερα, στο σύνολο της κοινής γνώμης το 31% θέλει ξανά πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε αντίθεση με το 64% που θα ήθελε να εκλεγεί κάποιος άλλος για πρόεδρος. Ομοίως και με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι (59%) επιθυμούν να εκλεγεί νέο πρόσωπο για πρόεδρος στο κόμμα.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, στο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης (38%) και με σχεδόν δέκα μονάδες κάτω ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος (29%) (σημ. η έρευνα ξεκίνησε πριν ανακοινώσει ο Ν. Φαραντούρης). Τρίτος έρχεται ο Παύλος Πολάκης με 14%. Η ανάδειξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται σε αμφίρροπο αγώνα καθώς Ν. Ανδρουλάκης και Χ. Δούκας πετυχαίνουν την απόλυτη ισοψηφία (29%). Τρίτος έρχεται ο Π. Γερουλάνος με 19,2% και τέταρτη η Α. Διαμαντοπούλου με 12,6%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.