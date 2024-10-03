Για ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ανοικτά των ακτών της Σομαλίας αναχωρεί το Σάββατο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis».

Το πλοίο θα αποπλεύσει από την Κωνσταντινούπολη, κάνοντας τον διάπλου του Βοσπόρου, σε μία τελετή στην οποία θα δώσει το παρών ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το «Oruc Reis» αναμένεται να μείνει στα ανοικτά της Σομαλίας επτά μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα συλλέξει δεδομένα τόσο για κοιτάσματα φυσικού αερίου όσο και πετρελαίου. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τις τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες θα αναλυθούν στην 'Αγκυρα και οι δραστηριότητες γεώτρησης θα ξεκινήσουν στις θέσεις που θα καθοριστούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών. Η Σομαλία έχει παραχωρήσει άδεια ερευνών στην τουρκική εταιρεία Turkish Petroleum σε 15 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου χώρου.

Μαζί με το «Oruc Reis» θα αναχωρήσουν για τη Σομαλία και τρία συνοδευτικά πλοία (Zaγanos Pasa, Sancar και Ataman).

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί 'Ακτουρκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το ερευνητικό σκάφος θα συνοδεύεται και θα προστατεύεται από την τουρκική «Ναυτική Ομάδα Δράσης Σομαλίας» που αποτελείται από τα πλοία TCG Gediz, TCG Gokova και TCG Arif Ekmekci.

Επισημαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος και τομεάρχης 'Αμυνας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, είχε αντιδράσει στην αποστολή πολεμικών πλοίων ως συνοδεία του «Oruc Reis» στη Σομαλία, υποστηρίζοντας ότι «όταν είναι τόσο προφανείς οι απειλές για την ασφάλεια στην περιοχή μας, το να στείλουμε ένα μέρος των μαχητικών στοιχείων του Πολεμικού Ναυτικού μας έξω από την περιοχή μας αποτελεί στρατηγικό λάθος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

