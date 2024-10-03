Ρωσική εισβολή: Σχεδόν 66.000 Ουκρανοί αγνοούνται ή αιχμαλωτίστηκαν

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ-PACE) αναφέρει σε ψήφισμά της σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, 65.956 Ουκρανοί στρατιωτικοί και πολίτες ήταν καταγεγραμμένοι ως αγνοούμενοι ή αιχμάλωτοι.

Ωστόσο, η ΚΣΣΕ σημειώνει ότι σχεδόν 51.000 από αυτούς θεωρούνται αγνοούμενοι με βάση επαληθευμένα στοιχεία. «Στην πραγματικότητα, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος», αναφέρει το ψήφισμα.

Η ΚΣΣΕ σημειώνει ότι μεταξύ εκείνων που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη ρωσική αιχμαλωσία, το ένα τρίτο εξακολουθεί να θεωρούνται αγνοούμενοι «επειδή η Ρωσική Ομοσπονδία δεν παρείχε έγκαιρα πληροφορίες για την τύχη τους, κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεών της».

Οι Ευρωπαίοι βουλευτές τόνισαν ότι κατά την υιοθέτηση του ψηφίσματος ήθελαν να είναι «η φωνή των αιχμαλώτων πολέμου και των αμάχων που κρατούνται στη Ρωσία ή στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας». Παράλληλα, η ΚΣΣΕ σοκαρίστηκε από τα συμπεράσματα διεθνών οργανισμών που παρείχαν στοιχεία για τη συστηματική χρήση βασανιστηρίων σε βάρος Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και αμάχων.

Η ΚΣΣΕ κάλεσε «έντονα» τη Ρωσία να παραχωρήσει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και στις σχετικές δομές του ΟΗΕ πρόσβαση σε μέρη όπου κρατούνται Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι, όπως απαιτεί το διεθνές δίκαιο πολέμου.

Όσον αφορά τους Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου στην Ουκρανία, 104 από τα 205 άτομα που ερωτήθηκαν από εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ από τον Μάρτιο του 2023 ανέφεραν ότι υπέστησαν βασανιστήρια.

Η Ρωσία αρνείται τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης αιχμαλώτων πολέμου.

Τον Ιούνιο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίσθηκε ότι στην Ουκρανία βρίσκονται 1.348 Ρώσοι αιχμάλωτοι, ενώ στην Ρωσία 6.465 Ουκρανοί αιχμάλωτοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

