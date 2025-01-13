Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταλαμβάνει ποσοστό 30.8% έναντι 17.4% του ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας τη διαφορά κατά 13.4 μονάδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην Πέμπτη θέση με 7.5% πίσω από το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου: η ΝΔ 30,8%, το ΠΑΣΟΚ 17,4%, το ΚΚΕ 8,6%, η Ελληνική Λύση 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Νίκη 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νέα Αριστερά 2,1%, η Φωνή Λογικής 6,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2%, οι Σπαρτιάτες 1%.

Η ακρίβεια το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα με 42,8%, απαντούν οι πολίτες, ενώ η οικονομία με 29,2% αξιολογείται ως το αμέσως επόμενο, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 23,7%, η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας με 20,8%, τα εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά με 20,2%, ύψος μισθών/συντάξεις με 16.5%.

Η οικονομική κατάσταση προβληματίζει τους πολίτες

Η οικονομική τους κατάσταση είναι το πεδίο που προβληματίζει τους ερωτηθέντες στο σχετικό ερώτημα ενώ ακολουθούν τα ζητήματα υγείας στη δεύτερη θέση με την ένταση στην περιοχή να αξιολογείται επίσης σοβαρά από τους πολίτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.