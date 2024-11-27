World Travel Awards 2024: Η Star Alliance «Κορυφαία Αεροπορική Συμμαχία στον Κόσμο»

Το βραβείο της «Κορυφαίας Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο» απέσπασε η Star Alliance στα διεθνούς φήμης "World Travel Awards", για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Grand Final Gala, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, στις 24 Νοεμβρίου 2024, παρουσία της ελίτ του παγκόσμιου τουριστικού κλάδου.

Νωρίτερα εφέτος, στην αντίστοιχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο για τη Βόρεια Αμερική, το Lounge της Star Alliance στο Αεροδρόμιο του Λος 'Αντζελες έλαβε, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τον τίτλο του «Κορυφαίου Lounge Αεροδρομίου στη Βόρεια Αμερική» εδραιώνοντας την πρωτοκαθεδρία του.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, για αυτή τη διάκριση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, Theo Panagiotoulias, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή, που για μία ακόμη χρονιά λαμβάνουμε τον τίτλο της «Κορυφαίας Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο». Αυτή η διαρκής επιτυχία αντικατοπτρίζει τη συλλογική δέσμευση των εργαζομένων της Star Alliance και των αεροπορικών εταιριών-μελών μας, να παρέχουν μια ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία. Ευχαριστούμε θερμά και τους επιβάτες μας, για την συνεχή εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους».

Εκτός από την κορυφαία διάκριση για την ίδια τη συμμαχία, αρκετές αεροπορικές εταιρείες-μέλη της Star Alliance απέσπασαν βραβεία φέτος, καταδεικνύοντας τη συλλογική δύναμη και την αριστεία στις υπηρεσίες που προσφέρει η Star Alliance στους ταξιδιώτες παγκοσμίως.

Οι αεροπορικές εταιρείες μέλη της συμμαχίας τιμήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων: «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία, για τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική».

Καλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης αναδείχθηκε η Lufthnasa, της Ασίας η Singapore Airlines και της Αφρικής η Kenya Airways.

Στις ΗΠΑ,

- Καλύτερη αεροπορική εταιρία της Κεντρικής Αμερικής η Copa Airlines

- Καλύτερη αεροπορική εταιρία της Λατινικής Αμερικής η LATAM Airlines και

- Καλύτερη αεροπορική εταιρία της Βόρειας Αμερική η Delta Air Lines.

Δείτε ΕΔΩ όλους τους νικητές.

Τα «World Travel Awards», που διοργανώνονται φέτος για 31η χρονιά, στοχεύουν στην αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας σε διάφορους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι νικητές επιλέγονται βάσει παγκόσμιας ψηφοφορίας από εξειδικευμένα στελέχη του τουριστικού κλάδου, καθώς και από καταναλωτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

