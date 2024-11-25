Δίκη Πελικό: 20 χρόνια φυλάκιση για τον Ντομινίκ πρότεινε η εσαγγελία

Μετά από έντεκα εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελία της Αβινιόν πρότεινε σήμερα τη μέγιστη ποινή, φυλάκιση 20 ετών, για τον Ντομινίκ Πελικό, τον άνδρα που νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ, και την εξέθετε σε βιασμό από άγνωστους άνδρες τους οποίους στρατολογούσε από το διαδίκτυο και τους έφερνε στο σπίτι τους.

Η εισαγγελία χαρακτήρισε τις πράξεις του Πελικό ως απεχθείς.

Συμπτωματικά, η ανάγνωση της εισαγγελικής πρότασης ξεκίνησε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«Το κατηγορητήριο αυτή την πολύ ιδιαίτερη ημέρα είναι ένα ακόμη σύμβολο» ανέφερε ο Αντουάν Καμύ, ένας από τους δικηγόρους των διαδίκων, σήμερα το πρωί.

Η δίκη του «βιασμού του Μαζάν», δηλαδή του χωριού όπου ζούσε το ζευγάρι και όπου συνέβησαν τα περισσότερα γεγονότα, «ταρακούνησε τις σχέσεις μας και την κοινωνία μας» σχολίασε ο ένας από τους δύο εκπροσώπους του εισαγγελέα, Jean-François Mayet.

Το θέμα, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι καταδίκη ή αθώωση», αλλά «να αλλάξουν ριζικά οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Η 71χρονη Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καταφέρνοντας «να αλλάξει πλευρά η ντροπή».

«Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα» είπε η ίδια μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Μαζί με τον Ντομινίκ δικάζονται άλλοι 50 άνδρες, κάποιοι από τους οποίους έχουν παραδεχθεί τον βιασμό και έχουν ζητήσει συγγνώμη. Άλλοι όμως αρνούνται την κατηγορία ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν ότι δεν υπήρχε συναίνεση του θύματος, αφού ήταν ναρκωμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.