Πάνω από 230 συλλήψεις για «τρομοκρατία» στην Τουρκία - Ανάμεσά τους και 12 δημοσιογράφοι (Βίντεο)

Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν για «χρηματοδότηση» ή «προπαγάνδα» υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) - Οι επιχειρήσεις έγιναν σε «τριάντα επαρχίες»

Συλλήψεις στην Τουρκία

Περισσότεροι από 231 άνθρωποι --ανάμεσά τους και δώδεκα δημοσιογράφοι, ποιητές και συγγραφείς-- συνελήφθησαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Τουρκία ύποπτοι για «φερόμενους δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η δίγλωσση (τουρκικά- κουρδικά) εφημερίδα Dicle Firat και το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Mezopotamya, κάλεσαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο Ντιγιάρμπακιρ, τη μεγαλύτερη κουρδική πόλη της Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια διευκρίνισε χθες Τρίτη ότι οι επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν σε «τριάντα επαρχίες», οδήγησαν στη σύλληψη «231 φερόμενων ως μελών τρομοκρατικών οργανώσεων».

Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν για «χρηματοδότηση» ή «προπαγάνδα» υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) ή επειδή «το όνομά τους εμφανιζόταν στις πολιτικές και μιντιακές δομές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK», εξήγησε ο ίδιος.

Εξάλλου οι τουρκικές δυνάμεις που επιχειρούν στο βόρειο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της επαρχίας Ζαπ και «εξάλειψαν» κάθε παρουσία μαχητών του PKK, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

