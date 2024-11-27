Περισσότεροι από 231 άνθρωποι --ανάμεσά τους και δώδεκα δημοσιογράφοι, ποιητές και συγγραφείς-- συνελήφθησαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Τουρκία ύποπτοι για «φερόμενους δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.
Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η δίγλωσση (τουρκικά- κουρδικά) εφημερίδα Dicle Firat και το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Mezopotamya, κάλεσαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο Ντιγιάρμπακιρ, τη μεγαλύτερη κουρδική πόλη της Τουρκίας.
Σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια διευκρίνισε χθες Τρίτη ότι οι επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν σε «τριάντα επαρχίες», οδήγησαν στη σύλληψη «231 φερόμενων ως μελών τρομοκρατικών οργανώσεων».
30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen “GÜRZ-27” operasyonlarında 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 26, 2024
Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin… pic.twitter.com/0PEzGqEAth
Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν για «χρηματοδότηση» ή «προπαγάνδα» υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) ή επειδή «το όνομά τους εμφανιζόταν στις πολιτικές και μιντιακές δομές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK», εξήγησε ο ίδιος.
Εξάλλου οι τουρκικές δυνάμεις που επιχειρούν στο βόρειο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της επαρχίας Ζαπ και «εξάλειψαν» κάθε παρουσία μαχητών του PKK, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.
