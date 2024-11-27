Λονδίνο: Οκτώ συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική για σύνδεση με PKK

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη έξι ανδρών και δύο γυναικών, ηλικίας από 23 έως 62 ετών, προχώρησε τα ξημερώματα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο Λονδίνο, στο πλαίσιο έρευνας για σύνδεσή τους με το Κόμμα Εργατών του Κουρδιστάν, τη γνωστή οργάνωση PKK που έχει απαγορευθεί ως τρομοκρατική στη Βρετανία.

Οι αρχές εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες σε οκτώ τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Κουρδικό Κοινοτικό Κέντρο στο Χάρινγκεϊ του βορείου Λονδίνου.

Η αστυνομία τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για κάποια άμεση απειλή για το βρετανικό κοινό.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για «στοχευμένες» συλλήψεις μετά από «σημαντική» έρευνα.

Πηγή: skai.gr

