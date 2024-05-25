ΟΗΕ: Σχεδόν 100 φορτηγά με βοήθεια έφθασαν στη Γάζα μέσω της προσωρινής προβλήτα

Η προσωρινή προβλήτα που κατασκεύασε στην ακτή της Γάζας ο αμερικανικός στρατός επέτρεψε την αποβίβαση μέσα σε μια εβδομάδα 97 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση έχει σταθεροποιηθεί μετά τη "δύσκολη αρχή".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την περασμένη εβδομάδα την τεχνητή προβλήτα, την κατασκευή της οποίας ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Αυτό γίνεται για να μειωθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στη χερσαία παράδοση της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο παλαιστινιακός θύλακας έχει καταστραφεί έπειτα από επτά μήνες πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Από την πρώτη εκφόρτωση στις 17 Μαΐου, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (PAM / WFP), υπεύθυνο για την επιχείρηση, από την εκφόρτωση των φορτίων που φθάνουν από την Κύπρο, "έχει στην κατοχή του 97 φορτηγά", δήλωσε σήμερα ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Τις δύο πρώτες ημέρες, ο πληθυσμός στη Γάζα κατέσχεσε το περιεχόμενο "κάποιων φορτηγών" που κατευθύνονταν στις αποθήκες του WFP, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία δεν έχασε κανένα φορτηγό.

Είχε εξηγήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, φορτηγά που διέσχιζαν περιοχές όπου "δεν υπάρχει καμιά βοήθεια" και απειλούνται από λιμό, είχαν ακινητοποιηθεί από τον πληθυσμό που "πήρε ό,τι μπορούσε", φοβούμενος μήπως δεν ξαναδεί τα πολύτιμα αγαθά.

Στο εξής "η επιχείρηση έχει σταθεροποιηθεί, το WFP έχει βρει διάφορες διαδρομές για να φτάνει στην αποθήκη του στο Ντέιρ αλ-Μπάλα", διαβεβαίωσε σήμερα. Μόλις φτάσει στην αποθήκη, η βοήθεια διατίθεται σε υπηρεσίες του ΟΗΕ ή σε ΜΚΟ για τη διανομή της.

Από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Ράφα στις 7 Μαΐου, "η είσοδος της βοήθειας στη Γάζα είναι πολύ περιορισμένη", σχολίασε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Μεταξύ 7ης και 23ης Μαΐου, "μόνο 906 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα από όλα τα σημεία εισόδου που λειτουργούν, εκ των οποίων 143 μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, 62 μέσω του Ερέζ, 604 μέσω του περάσματος του Δυτικού Ερέζ, και 97 μέσω της πλωτής προβλήτας", δήλωσε το OCHA.

Το OCHA δεν συνυπολογίζει την άφιξη φορτηγών του ιδιωτικού τομέα που περνούν από το Κερέμ Σαλόμ - ιδιωτικά αγαθά στα οποία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, οι Ισραηλινοί δίνουν πλέον προτεραιότητα. Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ δεν υπολογίζει επίσης τα εμπορεύματα που "τοποθετούνται στο σημείο διέλευσης" χωρίς τους απαραίτητους όρους ασφάλειας και υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ανάκτησή τους από ανθρωπιστικές οργανώσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

