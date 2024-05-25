Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός ελέγχει τη συνοριακή περιοχή από όπου εισήλθαν οι ρωσικές δυνάμεις που επιτέθηκαν στο Χάρκοβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο ουκρανικός στρατός ελέγχει πλέον τη συνοριακή περιοχή από όπου είχαν εισέλθει οι ρωσικές δυνάμεις που εξαπέλυσαν την ευρείας κλίμακας επίθεση στο Χάρκοβο.

Η συγκεκριμένη αναφορά του ουκρανού προέδρου, μετά τη σύσκεψη που είχε με περιφερειακούς αξιωματούχους, έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια ρώσων αξιωματούχων.

Ο ρώσος βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πάνω από το 50% της πόλης Βοβτσάνσκ η οποία βρίσκεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα. Υποστήριξε ότι μετά το Βοβτσάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρό τους τις πόλεις Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές για τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αυτόν τον μήνα ευρείας κλίμακας επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πως εξασφαλίστηκε ο έλεγχος 12 οικισμών.

Ωστόσο, ο ουκρανός πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιτυχίες του ουκρανικού στρατού και «σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ότι η κατάσταση στο Βοβτσάνσκ είναι «τεταμένη, αλλά ελεγχόμενη». Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, οι δυνάμεις του Κιέβου διατηρούν τις θέσεις τους γύρω από το Βοβτσάνσκ, ενώ οι ρώσοι εισβολείς επιλέγουν κυρίως πλήγματα εξ αποστάσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

