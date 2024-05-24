Ο ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνει την απόφαση του ΔΠΔ να σταματήσει το Ισραήλ την επιχείρηση στη Ράφα

Στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα προσωρινά του μέτρα και διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει «αμέσως» τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Ράφα σε σχέση με την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκε ο ΟΗΕ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες αποδίδει μέγιστη σημασία στην απόφαση του Δικαστηρίου που διατάσσει το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία και ενόψει της «επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στη Ράφα», να «σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ικανή να οδηγήσει στην καταστροφή του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού, εν όλω ή εν μέρει».

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας σημειώνει την εντολή του Δικαστηρίου προς το Ισραήλ να διατηρήσει ανοιχτό το πέρασμα της Ράφα για απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών που χρειάζονται επειγόντως, όπως και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημαίνει παράλληλα την οδηγία του Διεθνούς Δικαστηρίου προς το Ισραήλ να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας των ερευνητικών οργάνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών να διερευνήσουν καταγγελίες για γενοκτονία.

Ο Γενικός Γραμματέας επισημαίνει ότι το Δικαστήριο επιβεβαίωσε και ζήτησε την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των εντολών του της 26ης Ιανουαρίου και της 28ης Μαρτίου 2024 που αναφέρουν προσωρινά μέτρα στην υπόθεση.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες σημειώνει μάλιστα ότι το Δικαστήριο επανέλαβε τις ανησυχίες του για την τύχη των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίοι παραμένουν αιχμάλωτοι και ζητεί η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Καταστατικό του Δικαστηρίου, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές. Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει την πεποίθηση ότι τα μέρη θα συμμορφωθούν δεόντως με τη διάταξη του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δικαστηρίου, ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει αμέσως την ανακοίνωση των προσωρινών μέτρων που διατάχθηκε από το Δικαστήριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Ο μόνος τρόπος που τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για τον ΟΗΕ είναι να δούμε ένα τέλος στη στρατιωτική δράση. Προσβλέπουμε σε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούμε να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση για παράδοση βοήθειας και κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

