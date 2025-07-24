Αυστραλές που υποχρεώθηκαν σε γυναικολογικό έλεγχο μετά την επιβίβασή τους στέφονται νομικά κατά της Qatar Airways

Αυστραλές που αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε γυναικολογική εξέταση μετά την επιβίβασή τους σε πτήση της Qatar Airways στη Ντόχα το 2020 κέρδισαν σήμερα μια νομική μάχη, ανοίγοντας τον δρόμο για νομικές ενέργειες κατά της αεροπορικής εταιρείας.

Το 2020, οι αρχές του Κατάρ απομάκρυναν γυναίκες από 10 αεροπλάνα στη Ντόχα για να υποβληθούν σε επεμβατικές γυναικολογικές εξετάσεις, ένα περιστατικό που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Οι αρχές του Κατάρ αναζητούσαν τη μητέρα ενός νεογέννητου βρέφους που είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε κάδο απορριμμάτων τουαλέτας του αεροδρομίου.

Πέντε Αυστραλές είχαν κινηθεί νομικά κατά της Qatar Airways, ισχυριζόμενες ότι είχαν δεχθεί επίθεση και είχαν φυλακιστεί άδικα.

Πέρυσι, το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας αποφάνθηκε ότι οι ενάγουσες δεν μπορούσαν να στραφούν νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας.

Αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε σήμερα, κατόπιν έφεσης με τρεις δικαστές του ομοσπονδιακού δικαστηρίου να κρίνουν ότι η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει σε δίκη.

Ο τότε πρωθυπουργός του Κατάρ Χαλίντ μπιν Χαλίφα μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Θάνι εξέφρασε την «ειλικρινέστερη συγγνώμη του για όσα βίωσαν ορισμένες γυναίκες επιβάτιδες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.