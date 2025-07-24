Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια κατέληξε τελικά σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, τερματίζοντας μια αντιπαράθεση που διατάραξε την τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ και πυροδότησε μια αμφιλεγόμενη επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης του ακαδημαϊκού χώρου με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Κολούμπια θα καταβάλει 200 εκατομμύρια δολάρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε διάστημα τριών ετών για να διευθετήσει τους ισχυρισμούς ότι το σχολείο παραβίασε τους νόμους κατά των διακρίσεων. Το σχολείο συμφώνησε επίσης να διευθετήσει έρευνες που κινήθηκαν από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ για 21 εκατομμύρια δολάρια.

Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση Τραμπ θα αποκαταστήσει σχεδόν όλα τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις που είχε αποσύρει από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τον περασμένο Μάρτιο. Το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης θα μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στο μέλλον.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει διάταγμα συναίνεσης, το οποίο αρχικά επεδίωκε η κυβέρνηση Τραμπ . Αυτό θα έδινε σε έναν ομοσπονδιακό δικαστή την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Κολούμπια θα αλλάξει τις πρακτικές της.

Αντ' αυτού, ένας «κοινά επιλεγμένος ανεξάρτητος επόπτης» θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση του Κολούμπια με το ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εισαγωγές και την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού. Το ψήφισμα ορίζει τον Μπαρτ Μ. Σβαρτς, πρώην επικεφαλής του ποινικού τμήματος του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ως επόπτη.

«Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός μετά από μια περίοδο παρατεταμένου ομοσπονδιακού ελέγχου και θεσμικής αβεβαιότητας», δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Κλερ Σίπμαν. «Είναι σημαντικό ότι διασφαλίζει την ανεξαρτησία μας, μια κρίσιμη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή αριστεία και την ακαδημαϊκή εξερεύνηση, ένα έργο ζωτικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε το Πανεπιστήμιο Κολούμπια για τη «συμφωνία του να κάνει αυτό που είναι σωστό». Είπε επίσης ότι το πανεπιστήμιο έχει «δεσμευτεί να τερματίσει τις γελοίες πολιτικές του DEI, να εισάγει φοιτητές ΜΟΝΟ με βάση την ΑΞΙΑ και να προστατεύει τις Πολιτικές Ελευθερίες των φοιτητών του στην πανεπιστημιούπολη».

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακύρωσε επιχορηγήσεις και συμβάσεις ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο, κατηγορώντας το πανεπιστήμιο ότι παραβίασε τους νόμους περί πολιτικών δικαιωμάτων αγνοώντας αυτό που χαρακτήρισε παρενόχληση Εβραίων φοιτητών μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η μάχη της κυβέρνησης Τραμπ με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ήταν η πρώτη από μια σειρά επιθέσεων εναντίον ερευνητικών πανεπιστημίων που εξαρτώνται από ομοσπονδιακά κεφάλαια για τη λειτουργία τους. Συνέβαλε στην εκπλήρωση μιας προεκλογικής υπόσχεσης που έδωσε ο Τραμπ να χαλιναγωγήσει τις προοδευτικές ιδέες στα ελίτ πανεπιστήμια, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμούσε με «μαρξιστική επίθεση στην αμερικανική μας κληρονομιά και στον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό».

Ωστόσο, σε εξέλιξη είναι ακόμα η διαμάχη του Λευκού Οίκου με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Το Κολούμπια έγινε στόχος της κυβέρνησης Τραμπ μετά από διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων πέρυσι που οδήγησαν το πανεπιστήμιο να μεταφέρει τα μαθήματα διαδικτυακά, ενώ ένας ραβίνος της πανεπιστημιούπολης προειδοποίησε τους Εβραίους φοιτητές να μην επιστρέψουν στην πανεπιστημιούπολη μετά τις διακοπές του Πάσχα, επειδή φοβόταν ότι το κλίμα δεν ήταν ασφαλές.

Πηγή: skai.gr

