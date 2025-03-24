Σχεδόν 90 είναι οι τραυματίες από το πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν στο Ριάντ μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Μέχρι στιγμής, μετράμε περίπου 90, εκ των οποίων οι 17 είναι παιδιά», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του.

Νωρίτερα, η τοπική εισαγγελία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια πυκνοκατοικημένη ζώνη του Σούμι, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές πολυκατοικίες και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

«Ευτυχώς, τα παιδιά του σχολείου βρίσκονταν στο καταφύγιο», είπε ο Ζελένσκι.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα κατεστραμμένο κτίριο, σπασμένα γυαλιά και διαλυμένα ξύλα, σκορπισμένα στον δρόμο.

«Η Μόσχα μιλάει για ειρήνη ενώ εξαπολύει βίαια πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες ζώνες των μεγάλων ουκρανικών πόλεων», σχολίασε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Πηγή: Skai.gr, AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

