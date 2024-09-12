Η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, προηγείται του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ με 47% έναντι 42% στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αυξάνοντας το πλεονέκτημά της μετά το debate, το οποίο οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι κέρδισε, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη.

Η διήμερη δημοσκόπηση έδειξε ότι η Χάρις έχει προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, αυξάνοντας το ποσοστό του 4% που είχε έναντι του Τραμπ σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στις 21-28 Αυγούστου.

Μεταξύ των ψηφοφόρων που είπαν ότι είχαν παρακολουθήσει έστω και εν μέρει τη συζήτηση της Τρίτης, το 53% είπε ότι κέρδισε η Χάρις έναντι 24% που κατέδειξε ως νικητή τον Τραμπ. Περίπου το 52% των ερωτηθέντων είπε ότι ο Τραμπ κόμπιαζε και δεν ήταν οξύνους, έναντι 21% που είπε το ίδιο για τη Χάρις.

Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο συμμετείχαν 1.690 ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων 1.405 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το περιθώριο σφάλματος είναι περίπου τριών ποσοστιαίων μονάδων για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Ενώ οι εθνικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσκοπήσεων του Reuters/Ipsos δίνουν σημαντικά μηνύματα για τις απόψεις του εκλογικού σώματος, τα αποτελέσματα του Εκλεκτορικού Κολλεγίου καθορίζουν τον νικητή, με κάποιες κρίσιμες πολιτείες να είναι καθοριστικές.



Πηγή: skai.gr

