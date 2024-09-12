Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σύμφωνα με το Politico.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, τίθεται επικεφαλής ενός κρίσιμου διατλαντικού θεσμού σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την κατεύθυνση του πολέμου στην Ουκρανία και το μέλλον του ΝΑΤΟ μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο Στόλτενμπεργκ θα διαδεχθεί τον Κρίστοφ Χόισγκεν, έναν Γερμανό διπλωμάτη που προεδρεύει της Διάσκεψης τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την αποχώρησή του τον Φεβρουάριο του 2025. Ο επί πολλά χρόνια πρώην πρόεδρος Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ θα παραμείνει πρόεδρος του Ιδρύματος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια .

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, που αποκαλείται και το Νταβός για την Άμυνα, είναι η σημαντικότερη και μεγαλύτερη διάσκεψη παγκοσμίως για θέματα που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Διοργανώνεται από το 1963, ετησίως τον μήνα Φεβρουάριο, στο Μόναχο της Γερμανίας, στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof.

Στο συνέδριο της Διάσκεψης ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, το 2007, εξήγγειλε ένα νέο και πιο επιθετικό δόγμα ασφαλείας που ασκούσε έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ και προανήγγειλε την απόφασή του, 15 χρόνια αργότερα, να εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ρόλος του προέδρου της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια είναι σημαντικός πολιτικά, οι αποφάσεις του οποίου υπόκειται σε έντονο έλεγχο.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ από το 2014. Θα αντικατασταθεί από τον πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μάρκ Ρούτε την 1η Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.