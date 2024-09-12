Να σώσουν ό,τι μπορούν από την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στον ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις προσπαθούν τώρα τα μέλη της προεκλογικής του εκστρατείας καθώς η εμφάνισή του απογοήτευσε αρκετούς. Ήδη μάλιστα, έχει αμφισβητηθεί το ενδεχόμενο ενός δεύτερου debate προς το παρόν.

Αν και είναι νωρίς για να πει κανείς αν η χθεσινή εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις κατάφερε να πείσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και οι δύο πλευρές ερευνούν τον αντίκτυπο που είχε το πρώτο debate στους 60 εκατομμύρια θεατές, μόλις οκτώ βδομάδες πριν την ημέρα των εκλογών.

Ο Τραμπ, έσπευσε να πανηγυρίσει μετά την ολοκλήρωση του debate λέγοντας πως ήταν το καλύτερό του, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον κατηγόρησαν ότι εξακολουθεί να αποτυγχάνει να επικεντρωθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η Κάμαλα Χάρις. Αντίθετα, η Κάμαλα Χάρις κέρδισε άμεσα την πρώτη της στήριξη από την ποπ τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν άργησαν να κηρύξουν νικητές και ηττημένους. Το εξώφυλλο των Times είναι χαρακτηριστικό. Δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γκολφ καρτ, εγκλωβισμένο σε μια ανηφόρα, και τη φράση «Σε μπελάδες».

TIME’s new cover: How Kamala Harris knocked Donald Trump off course https://t.co/GrCofd8PKV pic.twitter.com/fQc1qrilpH — TIME (@TIME) September 11, 2024

«Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ είναι τόσο διαφορετικοί όσο όλα τα ντουέτα στην παγκόσμια Ιστορία. Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απέναντι σε μια εισαγγελέα καριέρας και πολιτικό. Ο γιος ενός προνομιούχου απέναντι σε μια κόρη μέσης τάξης μονογονεϊκής οικογένειας. Ένας παράτολμος, μια προσεκτική. Έρχονται από διαφορετικές ακτές, διαφορετικές γενιές, διαφορετικό φορολογικό υπόβαθρο. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι τους είδαν τον έναν δίπλα στον άλλον», σχολιάζει το περιοδικό.

Ώρες μετά τη συζήτηση, τα πράγματα χαλάρωσαν για λίγο καθώς Χάρις και Τραμπ, μαζί με τον Μπάιντεν και τον Ρεπουμπλικάνο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συγκεντρώθηκαν στο Σημείο Μηδέν στη Νέα Υόρκη για να τιμήσουν την 23η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Οι αντίπαλοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο debate, αλλά μοιράστηκαν τη δεύτερη χειραψία τους 12 ώρες μετά που ενορχηστρώθηκε από τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ. Επίσης, ο χαμογελαστός Μπάιντεν δε δίστασε χθες να φορέσει το καπέλο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ χαλαρώνοντας λίγο το κλίμα. Αλλά ήταν μόνο μια προσωρινή ανάπαυλα έπειτα από το πικρό αποτέλεσμα του debate.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ έκανε ό,τι κάνει πάντα όταν του παρουσιάζονταν δυσμενή πολιτικά δεδομένα — να τα αρνηθεί. Δήλωσε στο Fox News την Τετάρτη ότι είχε «μία από τις καλύτερες συζητήσεις μου», παρά τις σαρωτικές αρνητικές κριτικές. Εξαπέλυσε επίσης επίθεση στο ABC News, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση ήταν «στημένη» και κατηγορώντας τους συντονιστές που τον έλεγξαν για τη δημιουργία μιας ομάδας «τρεις προς έναν» εναντίον του.

Ένας από τους νεότερους συνεργάτες του, ο πρώην ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μπορεί άθελά του να τόνισε τις ελλείψεις του Τραμπ στη συζήτηση, ακόμη και όταν προσπάθησε να επαινέσει τον πρώην πρόεδρο τον οποίο υποστήριξε πρόσφατα.

Ο Κένεντι είπε στο Fox News ότι ενώ ο Τραμπ κέρδισε τη συζήτηση για την «ουσία» αλλά η Χάρις «ξεκάθαρα κέρδισε τη συζήτηση όσον αφορά την οργάνωσή της και την προετοιμασία της».

Από την άλλη η Κάμαλα Χάρις σύμφωνα με τους ειδικούς απέφυγε κατά τη διάρκεια του debate να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα, όπως αν πιστεύει ότι οι Αμερικανοί είναι καλύτερα τώρα ή όταν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία. Και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι ψηφοφόροι θέλουν περισσότερη ουσία από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Αρκετοί ψηφοφόροι που είναι αναποφάσιστοι ή κλίνουν προς την Χάρις ή τον Τραμπ ή είναι ανοιχτοί στην αλλαγή υποψηφίου, είπαν στον Τζον Κινγκ του CNN ότι η Χάρις τα πήγε καλά στη συζήτηση, αλλά αρκετοί προειδοποίησαν επίσης ότι δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένη στο να εξηγήσει τις πολιτικές της.

Πάντως, η ιστορία δείχνει ότι χρειάζεται τουλάχιστον μια εβδομάδα για να γίνει αντιληπτός ο πλήρης αντίκτυπος μιας συζήτησης στο εκλογικό σώμα.

Πηγή: skai.gr

