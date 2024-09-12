Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Μόσχας να κηρύξει καταζητούμενη τη δημοσιογράφο της ιταλικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Rai, Στεφάνια Μπατιστίνι.

Η ρωσική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι η συγκεκριμένη απόφαση οφείλεται στο ότι "η Μπατιστίνι εισήλθε παράνομα, συνοδεύοντας τις ουκρανικές δυνάμεις εισβολής στην περιοχή Κουρσκ".

"Ζήτησα να κληθεί στο υπουργείο μας ο Ρώσος πρέσβης στην Ιταλία για να του εκφράσουμε την έκπληξή μας εξαιτίας της απρόσμενης απόφασης της Μόσχας να εντάξει τη δημοσιογράφο Στεφάνια Μπατιστίνι στον κατάλογο των καταζητούμενων προσώπων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών", έγραψε στο "Χ" ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

