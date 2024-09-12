Μήνυμα Ερντογάν για πραξικόπημα 12/9/80: Η Δημοκρατία δεν θα απειληθεί ξανά

«Λαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία και η τουρκική δημοκρατία δε θα αντιμετωπίσουν ποτέ ξανά επιθέσεις όπως η 12η Σεπτεμβρίου, η 27η Μαΐου, η 28η Φεβρουαρίου και η 15η Ιουλίου».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία, το 1980, έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα.

Στην ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε πως παρά τα 44 χρόνια που έχουν περάσει, «δεν έχουμε ξεχάσει και δε θα ξεχάσουμε το στρατιωτικό πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν, χιλιάδες καταδικάστηκαν σε θάνατο», τονίζοντας πως κατά τα αιματηρά γεγονότα της 12ης Σεπτεμβρίου όταν και καταλύθηκε η Δημοκρατία στη χώρα, σχεδόν κάθε οικογένεια είχε το μερίδιό της στον πόνο.

Πηγή: skai.gr

