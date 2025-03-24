Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κατήγγειλε σήμερα "μια επίθεση" κατά των γραφείων της στη Ράφα, εντός της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία υπέστησαν ζημιές από "εκρηκτικό βλήμα", χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.

«Σήμερα, ένα γραφείο της ΔΕΕΣ στη Ράφα υπέστη ζημιές από εκρηκτικό βλήμα παρά το γεγονός ότι αυτό αναγνωρίζεται σαφώς και έχουν ενημερωθεί (για τη λειτουργία του) όλες οι πλευρές. Ευτυχώς, κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε κατά το περιστατικό αυτό, το οποίο όμως έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα της ΔΕΕΣ να διεξάγει τη δραστηριότητά της. Η ΔΕΕΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την επίθεση κατά των γραφείων της», δήλωσε η διεθνής οργάνωση αρωγής σε ανακοίνωση.

Η ΔΕΕΣ, της οποίας η έδρα είναι στη Γενεύη, υπογράμμισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παρέχει ειδική προστασία στο ιατρικό προσωπικό και σε αυτό που εργάζεται σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης καθώς και στους εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης.

«Πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση για να διασφαλίζουν τη συνέχιση της περίθαλψης και αρωγής. Δεν πρέπει ποτέ να δέχονται επίθεση», τόνισε.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εγγυώνται την ασφάλειά τους δίνοντας σαφείς και αυστηρές οδηγίες στα πρόσωπα που φέρουν όπλα».

Η ΔΕΕΣ δήλωσε ότι έχασε την επαφή την Κυριακή με τους ιατρικούς τεχνικούς έκτακτης ανάγκης της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, πρόσθεσε.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις χερσαίες επιχειρήσεις του σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα, περικυκλώνοντας ένα μέρος της Ράφας, κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα, έπειτα από περίπου μια εβδομάδα νέων επιθέσεων στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το Ισραήλ ξανάρχισε τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας στις 18 Μαρτίου, επικαλούμενο ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας με τη Χαμάς, μετά το τέλος της πρώτης φάσης αυτόν το μήνα.

«Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Γάζα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας είχε σημαντικές συνέπειες στον ανθρωπιστικό τομέα, με εκατοντάδες αμάχους νεκρούς, εκ των οποίων ορισμένοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ άλλοι δεν κατέστη δυνατόν να διασωθούν», δήλωσε η ΔΕΕΣ.

«Νέες εντολές εκκένωσης πιέζουν τον κόσμο να φύγει γρήγορα και μακριά χωρίς να ξέρει πού βρίσκονται ασφαλείς περιοχές και πολλοί δεν έχουν πού να πάνε. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σκηνές τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία».

Η επανάληψη των εχθροπραξιών και της βίας οδηγεί στην απώλεια της ελπίδας από όλες τις πλευρές, πρόσθεσε η ΔΕΕΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

