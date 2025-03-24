Η Ρωσία ξεκίνησε ασκήσεις με τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars 

Η Ρωσία ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Yars, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές με την καθεμία ικανή να στοχεύει διαφορετικό στόχο.

Ειδικότερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μετέδωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε τις προγραμματισμένες ασκήσεις που περιλαμβάνουν τους πυραύλους Yars.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μονάδες πυραύλων Yars στις περιοχές Σβερντλόφσκ και Άλταϊ θα "αναπτυχθούν σε θέσεις πεδίου".

Πηγή: skai.gr

