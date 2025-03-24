Ο Τραμπ αναμένει να υπογραφεί σύντομα η συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει ότι θα υπογραφεί σύντομα η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τον επιμερισμό των εσόδων από τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με την Ουκρανία σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικές εταιρείες να αναλάβουν ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντήθηκε με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή και με Ρώσους αξιωματούχους τη Δευτέρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τεθούν και άλλα ζητήματα, καθώς πιέζει για να σταματήσει ο τριετής πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

"Μιλάμε για εδαφικά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τις γραμμές οριοθέτησης, Μιλάμε για την ενέργεια, την ιδιοκτησία των σταθμών παραγωγής ενέργειας. Κάποιοι λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του σταθμού παραγωγής ενέργειας... επειδή έχουμε την τεχνογνωσία", ανέφερε.

Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει ανθρώπους στη Γροιλανδία που θέλουν να συμβεί κάτι, αναφερόμενος στις επανειλημμένες εκκλήσεις του να προσαρτήσουν οι ΗΠΑ το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

"Νομίζω ότι η Γροιλανδία θα είναι κάτι που ίσως βρίσκεται στο μέλλον μας", δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έλαβαν χώρα καθώς οι ηγέτες της Γροιλανδίας επέκριναν το προγραμματισμένο για αυτή την εβδομάδα ταξίδι μιας αντιπροσωπείας υψηλού προφίλ των ΗΠΑ στη Γροιλανδία με επικεφαλής την Ούσα Βανς, σύζυγο του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Δασμοί

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ανακοινώσει στο εγγύς μέλλον δασμούς στα αυτοκίνητα, το αλουμίνιο και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν όλα αυτά τα προϊόντα εάν υπάρξουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων. «Οι δασμοί θα κρατήσουν τους φόρους των ΗΠΑ σε χαμηλά επίπεδα».

Εκπαίδευση

Στο θέμα της εκπαίδευσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που οι πολιτείες θα διοικούν την εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως ο Τραμπ έχει υπογράψει διάταγμα για σταδιακή κατάργηση του υπουργείου Παιδείας.

Επιτόκια

Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια, καθώς συνεχίζει να πιέζει την κεντρική τράπεζα για τη νομισματική πολιτική της.

«Γενικά, οι τιμές πέφτουν και οι τιμές της ενέργειας πέφτουν και ελπίζω η Fed να μειώσει τα επιτόκια», δήλωσε ο Τραμπ.

