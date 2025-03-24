Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

At the request of 2 Israeli prisoners in Gaza, Hamas published this video for them. pic.twitter.com/QVslkn7g2t — Royal Intel 👑 (@RoyalIntel_) March 24, 2025

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί η ημερομηνία της βιντεοσκόπησης.

Σε αυτό εμφανίζονται οι δύο άνδρες να κάθονται και να μιλούν στα εβραϊκά σε έναν από τους ομήρους που έχει ήδη απελευθερωθεί, ζητώντας του να μιλήσει για τις εμπειρίες του υπό ομηρεία για να επισπευστεί και η δική τους απελευθέρωση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι οι δύο όμηροι είναι οι Ελκάνα Μποχμπότ και Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα, που απήχθησαν και οι δύο ενώ βρίσκονταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά την ημέρα της φονικής επίθεσης μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες μιλούν στο βίντεο για τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη Τρίτη.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τα ονόματά τους χωρίς να μεταδώσουν το βίντεο, το οποίο ωστόσο θεωρήθηκε «απόδειξη ότι οι δύο άνδρες είναι ζωντανοί».

Το Ισραήλ επανέλαβε σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα την περασμένη εβδομάδα προτού επιστρέψει χερσαία στρατεύματα σε περιοχές που εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 251 όμηροι απήχθησαν από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς, 58 παραμένουν σε ομηρεία, εκ των οποίων τουλάχιστον 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

