IDF: Χερσαία επιχείρηση στη ζώνη της Σαμπούρα, στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στη συνοικία Σαμπούρα, στη ζώνη της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

«Τις τελευταίες ώρες, οι στρατιώτες προχώρησαν σε χερσαίες επιχειρήσεις στη ζώνη της Σαμπούρα, στη Ράφα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επεκτάθηκαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας και συνεχίζονται στις βόρειες και κεντρικές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.