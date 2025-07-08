Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη εντάλματα σύλληψης για δύο ηγέτες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου πνευματικού ηγέτη Χαϊμπατουλά Αχουντζάντα, κατηγορώντας τους για δίωξη γυναικών και κοριτσιών ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Το ΔΠΔ ανέφερε ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ότι ο Αχουντζάντα και ο Αμπντούλ Χακίμ Χακάνι, ανώτατος δικαστής των Ταλιμπάν, έχουν διαπράξει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δίωξης λόγω φύλου, εις βάρος κοριτσιών, γυναικών και άλλων προσώπων που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική των Ταλιμπάν σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου.

Η δίωξη αυτή, η οποία εκτείνεται χρονικά από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου 2021 έως τουλάχιστον τις 20 Ιανουαρίου 2025, περιλαμβάνει σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων: απαγόρευση εκπαίδευσης, περιορισμό μετακινήσεων, παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, επιβολή θρησκευτικών περιορισμών, καθώς και διώξεις λόγω σεξουαλικότητας ή έκφρασης ταυτότητας φύλου.

Πηγή: skai.gr

