Γερμανία: Ύποπτος για δολοφονίες ασθενών του γιατρός στο Αμβούργο

Ως ύποπτο για τη δολοφονία ασθενών του - πιθανότατα στο πλαίσιο υποβοηθούμενης ευθανασίας - ερευνάται γιατρός στο Αμβούργο, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η εισαγγελία, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί «αρκετές» υποθέσεις θανάτων στην περιοχή Πίνεμπεργκ, έξω από το Αμβούργο, όπου ο ύποπτος ασκούσε το επάγγελμά του. «Για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την έρευνα», προς το παρόν δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θυμάτων, με τον τρόπο θανάτου τους ή με το κίνητρο του δράστη, ενώ τα συμπεράσματα από τις εκταφές και τις νεκροψίες που έχουν διενεργηθεί θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας» έρευνα, διευκρινίζοντας ότι για την ώρα υπάρχει μόνο μια «αρχική υποψία» σε βάρος του γιατρού. Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα BILD, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικά υποβοηθούμενης ευθανασίας για ηλικιωμένους ασθενείς, κάτι που στη Γερμανία απαγορεύεται.

Πηγή: skai.gr

