Ισπανία: Ερευνά εγκλήματα πολέμου σε βάρος του Νετανιάχου για την επίθεση στο πλοίο Madleen

Το εθνικό δικαστήριο της Ισπανίας άνοιξε την Τρίτη ποινική έρευνα σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Εξωτερικών Ίσραελ Κατς και αρκετών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ιδίως στην επίθεση του Ισραήλ τον περασμένο μήνα στο ιστιοφόρο Madleen.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ισπανία ξεκινά επίσημη έρευνα για την ισραηλινή ηγεσία σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την έρευνα του εθνικού δικαστηρίου της Ισπανίας οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones, δακρυγόνα και συνέλαβαν παράνομα πολίτες.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε 12 διεθνείς ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλοπαλαιστίνια υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ρίμα Χασάν.

🔴 ÚLTIMA HORA. L'Audiència Nacional ens acaba de comunicar que obre una investigació penal per crims de guerra i de lesa humanitat contra Netanyahu, el seu ministre d'Afers Exteriors i diversos alts comandaments militars israelians.



L’auto judicial considera que l’assalt al… pic.twitter.com/h4BKTy11b3 — Jaume Asens (@Jaumeasens) July 8, 2025

Η υπόθεση κατατέθηκε βάσει «της αρχής της παγκόσμιας δικαιοδοσίας» από τον Ισπανό πολίτη Σέρτζιο Τορίμπιο και την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Αραβικό Σκοπό.

Η δικαστική απόφαση ζητά συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και εντάσσει την επίθεση στο πλαίσιο της γενοκτονίας στη Γάζα.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Όταν τα κράτη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εναπόκειται στην κοινωνία των πολιτών να ενεργοποιήσει τη δικαιοσύνη ως ηθικό, νομικό και πολιτικό εργαλείο κατά της φρίκης», δήλωσε ο Ισπανός ευρωβουλευτής Χάουμε Άσενς στο X.

Εάν επικυρωθεί, η έρευνα θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Νετανιάχου και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς να διακινδυνεύουν εντάλματα σύλληψης που συνδέονται με την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

